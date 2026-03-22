Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Stralsund (ots)

Am 22.03.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B96 bei Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 42-jähriger deutscher Motorradfahrer mit seinem Motorrad die B105 aus Richtung Niepars kommend in Richtung Stralsund. An der Kreuzung B105 / B96 beabsichtigte er mit seinem Motorrad auf die B96 in Richtung Bergen aufzufahren. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzplanke. Hierbei kam er zu Fall und zog sich so schwer Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Ein besonderer Dank gilt den couragierten Ersthelfern, welche an der Unfallstelle anhielten und dem verletzten Motorradfahrer sofort erste Hilfe leisteten.

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