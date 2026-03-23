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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

In den Abendstunden des 21.03.2026 erfolgte in Berndshof/Ueckermünde ein Polizeieinsatz, nachdem ein dortiger Bewohner von zwei Knallgeräuschen berichtete, die er sich als Schüsse erklärte. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Ueckermünde im April 2026.

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Ein etwaiger politischer Hintergrund sowie die genauen Umstände des Sachverhalts müssen nun ermittelt werden.

Zusammenhänge mit weiteren Vorkommnissen in jüngster Vergangenheit werden ebenfalls geprüft. Angaben zu den Geschädigten werden aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht mitgeteilt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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