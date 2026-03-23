Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ende gut, Zaun gut - Diebe bauen gestohlenes Zaunteil eigenhändig wieder an

Ueckermünde (ots)

Zwei junge Männer entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (21.03.2026) aus einem Hinterhof in der Ueckerstraße bei Ueckermünde ein Zaunelement aus Glas. Einer aufmerksamen Zeugin kam das Ganze komisch vor. Sie meldete der Polizei zwei Personen, welche auf einem Privatparkplatz hin- und herliefen. Die eingesetzten Beamten konnten die zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren nach am Tatort antreffen - mitsamt dem abgebauten Zaunteil.

Angesichts der eindeutigen Beweislage zogen die beiden Männer die pragmatischste aller Lösungen vor und brachten das Zaunteil unter Aufsicht der Polizeibeamten eigenhändig wieder an. Ein Stehlschaden von 50 Euro konnte damit abgewendet werden. Das Tatmotiv ist bislang unklar - ob Gelegenheit, Notlage oder ein spontaner Einfall der Tat zugrunde liegen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls wurde gegen die beiden deutschen Männer gestellt.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der aufmerksamen Zeugin, deren Hinweis eine schnelle Aufklärung des Falles ermöglichte.

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