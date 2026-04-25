Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Hüsten - Täter flüchten

Arnsberg (ots)

Gestern Abend überraschte ein Bewohner zwei Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kolpingstraße in Arnsberg-Hüsten. Der Mann bemerkte gegen 21:30 Uhr beim Nachhausekommen, dass die Haustür offenstand. Weiter hörte er Geräusche aus dem ersten Obergeschoss. Der Bewohner verließ das Haus um die Polizei zu alarmieren, als zwei männliche Personen aus dem Garten des Hauses kamen und zu Fuß flüchteten. Der Bewohner folgte den Männern bis zum Bodikusweg. Dann verlor er sie aus den Augen. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden. Beute machten die Täter nach ersten Ermittlungen nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Feststellungen hatten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter 02932-9020-3211 zu melden.

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