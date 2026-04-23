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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Kaffeerösterei in Medebach

Medebach (ots)

In der Zeit vom 21.04.2026, gegen 23:00 Uhr, bis zum 22.04.2026, gegen 05.50 Uhr, kam es in Medebach in der "Industriestraße" zu einem Einbruch in eine Kaffeerösterei. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster und eine Tür gewaltsam Zutritt zum Objekt. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können auf der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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