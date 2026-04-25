Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer stürzt in Arnsberg - schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Alt Hüsten in Arnsberg wurde gestern Abend ein 51jähriger Pedelecfahrer aus Arnsberg schwer verletzt. Der Radfahrer war durch einen Zeugen auf dem Boden liegend aufgefunden worden. Dabei war der Mann anscheinend auf den Kopf gestürzt. Einen Helm trug er nicht. Die eingesetzten Polizisten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.

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