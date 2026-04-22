Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Autodiebstahl
Arnsberg (ots)
Am Dienstag zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr wurde in der Straße "Alter Holzweg" durch unbekannte Täter die Scheibe eines grauen Audi RS 3 eingeschlagen. Anschließend entwendeten die Täter das Fahrzeug und fuhren in unbekannte Richtung davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter der Rufnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.
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