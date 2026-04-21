Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sitzung des Polizeibeirats

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Hochsauerlandkreis/ Meschede (ots)

Dr. Gerhard Webers begrüßte am Dienstag, den 21. April 2026, die Mitglieder des Polizeibeirates im Kreishaus Meschede. Dr. Webers wurde in der konstituierenden Sitzung am 05. Februar 2026 zum Vorsitzenden gewählt. Erstmals lud er in dieser Funktion die Mitglieder des Polizeibeirates ein.

Die Mitglieder des Polizeibeirates werden für die Dauer einer Kommunalwahlperiode gewählt.

Der Polizeibeirat im Hochsauerlandkreis ist als Gremium des Kreistages des Hochsauerlandkreises das Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

Die Mitglieder des Beirats kommen in der Regel zweimal im Jahr mit den Führungskräften der Polizei des Hochsauerlandkreises zusammen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

Der Polizeibeirat hat die Aufgabe, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei zu fördern. Er kann auch Wünsche und Anregungen aus der Bevölkerung an die Polizei herantragen. Der Polizeibeirat berät mit dem Leiter der Polizeibehörde polizeiliche Angelegenheiten, die für die Bevölkerung oder für die Selbstverwaltung von Bedeutung sind. Dazu gehören auch an die Polizeibehörde gerichtete Beschwerden, deren Bedeutung über den Einzelfall hinaus gehen oder an deren Behandlung ein öffentliches Interesse besteht.

Der Polizeibeirat ist zudem vor der Schaffung sozialer Einrichtungen, Planung baulicher Einrichtungen für die Polizei, vor Errichtung oder Auflösung von Polizeiinspektionen und Polizeiwachen sowie der Änderung ihrer Dienstbezirke zu hören.

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