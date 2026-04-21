Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Marsberg

Marsberg (ots)

Am 19.04.2026 gegen 03:00 Uhr wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses In der Marsch in Marsberg durch laute Stimmen vor seiner Wohnungstür geweckt. Zwei Männer sprachen mit russischem Akzent. Kurz darauf hörte er, wie jemand versuchte, die Tür aufzuhebeln. Als der Bewohner auf sich aufmerksam machte, entfernten sich die bislang unbekannten Täter. Die Wohnungstür wurde beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200-3711 zu melden.

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