PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann randalierte in Neheimer Kirche und schlug sich mit Passanten

Arnsberg (ots)

Am 18.04.2026 gegen 16:15 Uhr wurde ein Arnsberger Ehepaar auf Schreie aufmerksam, die aus der Kirche am Neheimer Markt drangen. Sie gingen in die Kirche, um nachzuschauen. Sie sahen einen 24-jährigen Mann, der in dem Moment Gegenstände vom Altar herunterriss und randalierte. Der Passant schaffte es, den Randalierer durch Zureden zum Verlassen der Kirche zu bewegen. Draußen beruhigte sich der Mann aber nicht. Stattdessen warf er eine große Schnapsflasche in Richtung des Ehepaars. Nur durch Ausweichen konnten die beiden verhindern, getroffen zu werden. Bis zum Eintreffen der Polizei wollte der 49-jährige Passant den Randalierer festhalten. Der Beschuldigte riss sich los und schlug ihm gegen den Hinterkopf. Weitere Passanten eilten hinzu und halfen dabei, den Randalierer festzuhalten. Der Beschuldigte beleidigte dabei die Passanten. Die Polizeibeamten mussten den aggressiven Mann fixieren. Während des Transports zur Polizeiwache wehrte er sich weiterhin massiv und er bespuckte die Beamten. Der alkoholisierte Mann war nicht gewahrsamsfähig und musste zwangseingewiesen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist in der Kirche nichts beschädigt worden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 09:18

    POL-HSK: 32-jährige schwangere Frau bei Verkehrsunfall in Neheim schwer verletzt

    Arnsberg (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026, um 12:47 Uhr, kam es auf der L732 zwischen Höingen und Neheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 32-jährige schwangere Frau aus Ense befuhr die L732 mit ihrem Auto aus Höingen kommend in Fahrtrichtung Neheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst mehrere Meter ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 09:16

    POL-HSK: Schwerer Unfall im Bikepark in Winterberg

    Winterberg (ots) - Am Samstag, den 18.04.2026, um 17:00 Uhr, kam es im Bikepark in Winterberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Arnsberg mit seinem Mountainbike. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 09:15

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

    Marsberg (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026, um 16:43 Uhr, kam es in der Markusstraße in Marsberg-Beringhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 12-jähriger Junge aus Marsberg befuhr die Markusstraße mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung der Bundesstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Junge und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren