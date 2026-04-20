Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann randalierte in Neheimer Kirche und schlug sich mit Passanten

Arnsberg (ots)

Am 18.04.2026 gegen 16:15 Uhr wurde ein Arnsberger Ehepaar auf Schreie aufmerksam, die aus der Kirche am Neheimer Markt drangen. Sie gingen in die Kirche, um nachzuschauen. Sie sahen einen 24-jährigen Mann, der in dem Moment Gegenstände vom Altar herunterriss und randalierte. Der Passant schaffte es, den Randalierer durch Zureden zum Verlassen der Kirche zu bewegen. Draußen beruhigte sich der Mann aber nicht. Stattdessen warf er eine große Schnapsflasche in Richtung des Ehepaars. Nur durch Ausweichen konnten die beiden verhindern, getroffen zu werden. Bis zum Eintreffen der Polizei wollte der 49-jährige Passant den Randalierer festhalten. Der Beschuldigte riss sich los und schlug ihm gegen den Hinterkopf. Weitere Passanten eilten hinzu und halfen dabei, den Randalierer festzuhalten. Der Beschuldigte beleidigte dabei die Passanten. Die Polizeibeamten mussten den aggressiven Mann fixieren. Während des Transports zur Polizeiwache wehrte er sich weiterhin massiv und er bespuckte die Beamten. Der alkoholisierte Mann war nicht gewahrsamsfähig und musste zwangseingewiesen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist in der Kirche nichts beschädigt worden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt.

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