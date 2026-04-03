Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug nach Fahrt ohne Fahrerlaubnis sichergestellt

Haßloch (ots)

Am 02.04.2026 wurde gegen 05:00 Uhr der Fahrer eines VW-Golf im Großdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst versuchte der 30-jährige Fahrzeugführer seine wahre Identität zu verschleiern, indem er die Personalien von einem Angehörigen angab. Grund könnte die Tatsache gewesen sein, dass der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Täuschungsversuch wurden durch die kontrollierenden Beamten jedoch durchschaut. Da ferner festgestellt wurde, dass der junge Mann auch in der Vergangenheit das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führte, wurde der PKW zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt um eine Verwertung des Fahrzeugs zu prüfen. Der 30-Jährige muss sich nun im Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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