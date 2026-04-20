Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tankstellenräuber festgenommen

Brilon / Meschede (ots)

Am 17. April 2026 haben Polizeikräfte einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, im März dieses Jahres zwei Tankstellen im Hochsauerlandkreis überfallen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er am 13. März 2026 eine Tankstelle an der Möhnestraße in Brilon überfallen haben. Ein weiterer Raub soll am 19. März 2026 auf eine Tankstelle an der Bahnhofstraße in Freienohl verübt worden sein. Videoaufnahmen und Zeugenaussagen brachten die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zum Erlass eines Haftbefehls. Dieser konnte am 17. April 2026 durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Soest in Warstein vollstreckt werden. Der zuständige Haftrichter ordnete den sofortigen Haftantritt in einer JVA an. "Die schnelle Festnahme ist das Ergebnis konsequenter Ermittlungsarbeit und der engen Zusammenarbeit der beteiligten Behörden. Wir werden die Taten nun umfassend aufklären", so Deniz Özkan, Leiter der Direktion Kriminalität. Die weiteren Ermittlungen sowie die Spurenauswertungen durch das zuständige Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis dauern an.

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