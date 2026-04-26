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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Marsberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad auf der B7 in Marsberg-Bredelar wurde gestern Abend ein 18jähriger Mann aus Marsberg schwer verletzt. Der Radfahrer befuhr die B7/Madfelder Straße in Bredelar in Richtung Sauerlandstraße. Im Bereich einer Grundstückseinfahrt wollte er nach links abbiegen. In dem Moment setzte eine 20jährige Autofahrerin aus Marsberg zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Madfelder Straße war für die Unfallaufnahme für gut eine Stunde voll gesperrt

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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