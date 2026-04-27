Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer im Bereich Lattenberg
Arnsberg (ots)
Am 25.04.2026 um 15:05 Uhr befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer die L 735 zwischen Oeventrop und Hirschberg. In einer langgezogenen Linkskurve im Bereich Lattenberg verlor der Warburger Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine 125er. Er kollidierte mit der Schutzplanke und wurde in den angrenzenden Wald geschleudert. Der 17-Jährige verletzte sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.
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