POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer im Bereich Lattenberg

Arnsberg (ots) - Am 25.04.2026 hörte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Delecker Straße in Hüsten gegen 22:00 Uhr verdächtige Geräusche an der Wohnungstür. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. Es habe sich angehört, als habe man sich an der Tür zu schaffen gemacht. Die Bewohnerin konnte keine Personen sehen. Der oder die bislang unbekannten Täter hinterließen aber Beschädigungen an der Tür. Offenbar ...

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