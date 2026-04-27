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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Hüsten

Arnsberg (ots)

Am 25.04.2026 hörte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Delecker Straße in Hüsten gegen 22:00 Uhr verdächtige Geräusche an der Wohnungstür. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. Es habe sich angehört, als habe man sich an der Tür zu schaffen gemacht. Die Bewohnerin konnte keine Personen sehen. Der oder die bislang unbekannten Täter hinterließen aber Beschädigungen an der Tür. Offenbar hatten sie versucht, die Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt stand, es blieb beim Versuch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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