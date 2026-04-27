Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Serie von Sachbeschädigungen an fünf Autos in Sundern

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 25.04.2026 um 22:00 Uhr bis zum 26.04.2026 um 16:30 Uhr kam es in der Straße Schlehenweg in Sundern zu einer Serie von Sachbeschädigungen an insgesamt fünf geparkten Autos. Der oder die bislang unbekannten Täter zerkratzten dabei die Fahrzeugseiten der verschiedenen Autos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

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