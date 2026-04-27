Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Im Zeitraum vom 25.04.2026 um 22:00 Uhr bis zum 26.04.2026 um 16:00 Uhr kam es in der Straße Am Flüth in Brilon zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Haustür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Schmallenberg

Im Zeitraum vom 23.04.2026 um 17:00 Uhr bis zum 24.04.2026 um 06:30 Uhr kam es in der Obringhauser Straße zu einem Einbruch in den Kiosk der dortigen Schule. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Kiosk. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974- 969400 in Verbindung zu setzen.

Sundern

Im Zeitraum vom 24.04.2026 um 23:00 Uhr bis zum 26.04.2026 um 20:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Annastraße in Sundern-Hachen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum. Mit ihrem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Im Zeitraum vom 15.04.2026 um 18:00 Uhr bis zum 24.04.2026 um 11:40 Uhr kam es in der Straße Wintrop in Arnsberg-Uentrop zu einem Einbruch auf einer Baustelle. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss mit ihrem Diebesgut vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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