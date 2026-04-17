Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg begrüßt 95 Neuzugänge

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Ravensburg (ots)

Insgesamt 95 neue Kolleginnen und Kollegen durfte das Polizeipräsidium Ravensburg jüngst in einem feierlichen Rahmen willkommen heißen.

"Für das Polizeipräsidium Ravensburg ist heute ein großer Freudentag", begrüßte Polizeivizepräsident Björn Maurer die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Polizeipräsidium Ravensburg, das für die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis zuständig ist. "Obwohl Sie dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, erleben Sie Dinge wie keine andere Berufsgruppe. Der tägliche Polizeidienst ist sehr facettenreich. Nicht immer ganz einfach, manchmal traurig, aber oft auch zum Schmunzeln."

83 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte werden künftig die Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums verstärken und damit unmittelbar zur nach wie vor guten Sicherheitslage in der Region beitragen - sowohl bei der Schutzpolizei als auch bei der Kriminalpolizei. Im Tarifbereich begrüßte Maurer ein Dutzend Neuzugänge. Begleitet wurde die festliche Veranstaltung mit schwungvollen Tönen vom Polizeimusikkorps.

Über fünfzig der neuen Vollzugsbeamtinnen und -beamten wurden direkt nach ihrer Ausbildung oder dem Bachelor-Studium dem Polizeipräsidium Ravensburg zugeteilt, von denen acht Kriminaloberkommissarinnen und -kommissare künftig die Kriminalpolizei verstärken werden. Mit Stolz erwähnte Polizeivizepräsident Maurer, dass sogar die vier Jahrgangsbesten der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst nicht nur ihren Weg nach Ravensburg gefunden haben, sondern auch anteilig vom Polizeipräsidium Ravensburg ausgebildet worden sind. "Ihnen allen herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung und zum erfolgreichen Studienabschluss", gratulierte er den exzellent ausgebildeten Berufsanfängern.

Auch den 22 Absolventinnen und Absolventen, die das erfahrungsbasierte Studium zum Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst ebenfalls erfolgreich absolviert haben und nun als Polizei- und Kriminaloberkommissare auf ihre Dienststellen zurückkehren, gratulierte der Vizepräsident.

"Schön, dass Sie nun bei uns sind! Kommen Sie immer wohlbehalten an Körper und Geist aus den Einsatzlagen zurück - das ist das Wichtigste", gab Björn Maurer den Neuzugängen mit auf den Weg, bevor er die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger auf das Grundgesetz und die Landesverfassung vereidigte.

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