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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradsicherheitstag am 26. April - Bikers welcome

PP Ravensburg: Motorradsicherheitstag am 26. April - Bikers welcome
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Kißlegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Die ersten warmen Frühlingstage haben bereits etliche Motorradbegeisterte auf die Straßen der Region gelockt. Freude und Genuss bereiten dabei das Erlebnis der Fahrdynamik, die enorme Leistungsentfaltung oder das Fahren in der Gruppe. Doch sind Sie und Ihr Motorrad auch fit für die Saison? Ist auch Ihre Schutzausrüstung auf dem neuesten Stand? Experten der Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg informieren zusammen mit Partnern des Verkehrssicherheitsrats des Landkreises Ravensburg

am 26. April 2026 von 13 bis 17 Uhr auf dem

Rathausplatz in Kißlegg

im Rahmen des diesjährigen Motorradsicherheitstags zu allen Themen rund ums Motorradfahren. Das Ziel des Sicherheitstags soll die Bekämpfung schwerer Motorradunfälle durch Aufklärung und Veranschaulichung sein. Neben Informationen zu den Hauptunfallursachen Raserei, Ablenkung und Rauschmittelkonsum greifen die Experten auch das Thema "Lärm" auf. Freuen Sie sich in diesem Zusammenhang auf ein anspruchsvolles Quiz, bei dem Sie sich mit ein bisschen Glück auf kostenfreie Motorradsicherheitstrainings als Gewinn freuen können. Zudem können Sie mit erfahrenen Polizeibeamten der Verkehrspolizei, die mit ihren dienstlichen Motorrädern vor Ort sein werden, das Gespräch suchen.

Darüber hinaus werden die Verkehrswacht württembergisches Allgäu, die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Oberschwaben/Bodensee sowie der ADAC mit eigenen Info-Ständen mit von der Partie sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Referat Prävention
Telefon: 0751 803-1042
E-Mail: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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