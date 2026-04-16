PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Drogenvortest schlägt bei Autofahrerin an

Auf Cannabis hat der Drogenvortest bei einer 33 Jahre alten Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag angeschlagen. Beamte des Polizeireviers Weingarten hatten die Frau zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerin überprüft. Nachdem der Drogenvortest den Verdacht der Beamten auf eine Drogenbeeinflussung der 33-Jährigen erhärtete, musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und ihren Wagen stehen lassen. Auf die Fahrerin kommt nun, sollte sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, eine Anzeige an die Bußgeldstelle zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Hagnau Verkehrsunfall fordert vier Verletzte Gegen einen 44-jährigen Kia-Fahrer ermittelt der Polizeiposten Meersburg wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, nachdem dieser am Donnerstagmorgen kurz vor 8.30 Uhr auf der B 31 einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlaf geriet der Mann zwischen Immenstaad und Hagnau in Fahrtrichtung Hagnau auf die ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Schmierfinke verunstalten Sportplatz Auf dem aus Tartan bestehenden Sportplatz der Billharzschule haben bislang unbekannte Täter am Dienstag Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Unbekannten besprühten den Platz mit Schriftzügen in schwarzer Farbe. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht unter Tel. 07571/104-0 Zeugen zu der Tat, ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 23:40

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Wangen im Allgäu Brand in Produktionshalle Am Mittwochabend kam es in einem stahlverarbeitenden Betrieb in der Pettermandstraße zu einem Brandgeschehen. Nach ersten Mitteilungen gegen 20:15 Uhr soll es sich um einem Dachstuhlbrand handeln. Die ersteintreffenden Rettungskräfte stellten offene Flammen im Gebäudeinneren fest. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Lüftungsanlage, die in ca. 6 Meter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren