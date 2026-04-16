Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Drogenvortest schlägt bei Autofahrerin an

Auf Cannabis hat der Drogenvortest bei einer 33 Jahre alten Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag angeschlagen. Beamte des Polizeireviers Weingarten hatten die Frau zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerin überprüft. Nachdem der Drogenvortest den Verdacht der Beamten auf eine Drogenbeeinflussung der 33-Jährigen erhärtete, musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und ihren Wagen stehen lassen. Auf die Fahrerin kommt nun, sollte sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, eine Anzeige an die Bußgeldstelle zu.

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