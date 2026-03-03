Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeugdiebstahl: Fahrzeug aufgebrochen

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte einen Sprinter am Messersbacherhof aufgebrochen. Darin befanden sich diverse hochwertige Werkzeuge, auf die es die Diebe scheinbar abgesehen hatten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Wie ein Zeuge gegenüber der Polizei angab, fand der Diebstahl zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, statt. Der Mercedes war in diesem Zeitraum auf einem von der Straße zugänglichen Hof geparkt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

