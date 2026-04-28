Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 24.04.2026 um 15:00 Uhr bis zum 27.04.2026 um 06:45 Uhr kam es in einer Lagerhalle in der Straße Zu den Werkstätten in Alt-Arnsberg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt zu der Halle. In dem Objekt befanden sich mehrere Firmenwagen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff auf das Fahrzeuginnere. Mit ihrem Diebesgut flüchteten sie daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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