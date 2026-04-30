Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenraub in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch, den 29. April 2026, wurde ein 38-jähriger Mann aus Arnsberg gegen 20:10 Uhr auf der Straße "Im Ohl" in Neheim Opfer eines Straßenraubes.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann von einer Gruppe aus sechs bis sieben Jugendlichen verfolgt, als er sich von der Neheimer Innenstadt in Richtung Bergheim bewegte. In Höhe einer Tankstelle wurde der Geschädigte von der Gruppe zu Boden gestoßen und anschließend getreten. Dabei entwendeten die Täter sein Mobiltelefon und flüchteten in Richtung Bergheimer Weg.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Jugendliche festgestellt werden, auf die die Beschreibung des Geschädigten zutraf. Diese flüchteten vor dem Streifenwagen durch einen Garten an der Droste-Hülshoff-Straße. Einer der Flüchtenden verlor dabei beide Schuhe.

Im weiteren Verlauf der Fahndung wurden fünf Tatverdächtige im Alter von 15 bis 17 Jahren angetroffen. Es handelt sich um männliche Jugendliche aus Arnsberg - drei mit deutscher, einer mit portugiesischer und einer mit mazedonischer Staatsangehörigkeit. Sie bestritten eine Beteiligung an der Tat.

Der Geschädigte gab zudem an, dass die Jugendlichen zuvor bereits auf dem Neheimer Markt durch den Gebrauch einer Wasserpistole aufgefallen seien.

Der 38-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Beschreibung weiterer flüchtiger Personen:

Person 1: männlich, ca. 175 cm groß, etwa 17 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, orange/beiges Oberteil, hellblaue Jeans Person 2: männlich, ca. 160 cm groß, etwa 15 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, komplett schwarz gekleidet

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den flüchtigen Personen geben können, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-920200 zu melden.

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