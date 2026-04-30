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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in städtischer Unterkunft

Brilon (ots)

In einer städtischen Unterkunft in Brilon-Nehden ist es am Dienstag, 29. April 2026, zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Gegen 14:00 Uhr befand sich ein 24-jähriger Mann aus Guinea auf dem Gemeinschaftsflur vor seinem Zimmer, als er von einem 39-jährigen deutschen Mitbewohner sowie einer weiteren bislang unbekannten Person aggressiv angesprochen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 39-Jährige den Geschädigten fest, während der zweite Tatverdächtige ihm mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend eine Flasche nach ihm warf, die dabei zerbrach.

Der Geschädigte verließ daraufhin die Unterkunft. Die beiden Tatverdächtigen folgten ihm, bedrohten und beleidigten ihn mehrfach. An einer Bushaltestelle in Nehden kam es zu weiteren verbalen Auseinandersetzungen. Eine unbeteiligte Zeugin forderte die Beteiligten auf, sich zu beruhigen.

Im Anschluss fuhren alle Beteiligten mit dem Bus nach Brilon. Dort erstattete der Geschädigte Anzeige bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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