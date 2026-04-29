Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Falscher Polizeibeamter - Mutmaßlichen Abholer festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (29.04.2026) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, einen 87-Jährigen um Geld im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu betrügen. Der 87-Jährige wandte sich gegen 11.45 Uhr an die Polizei, nachdem er aufgefordert wurde, Bargeld von der Bank abzuheben und dieses zum Schutz vor Einbrecherbanden an eine angebliche Kriminalbeamtin zu übergeben. Gemeinsam mit den Polizeibeamten gelang es, eine Geldübergabe zu fingieren. Als einige Zeit später ein Abholer das vermeintliche Geld abholen wollte, nahmen die Beamten den 29-Jährigen fest. Der 29-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (29.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

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