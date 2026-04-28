Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldautomat aufgehebelt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen (28.04.2026) versucht, einen Geldautomaten an der Mauserstraße aufzuhebeln. Ein Zeuge bemerkte gegen 04.35 Uhr zwei Täter, die versuchten den Geldautomaten an einem Parkplatz aufzuhebeln. Sie ergriffen die Flucht und stiegen in ein dunkles Auto und fuhren über die Siemensstraße Richtung Wernerstraße davon. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten bislang ergebnislos nach den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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