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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit 160.000 Euro Schaden

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend (27.04.2026) in der Hohenheimer Straße ist ein Sachschaden in Höhe von über Hunderttausend Euro entstanden. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war gegen 18.30 Uhr in der Etzelstraße Richtung Hohenheimer Straße unterwegs und wollte dort nach links abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete er hierbei die Vorfahrt des von links kommenden BMW eines 42-Jährigen, der in Richtung Neue Weinsteige unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei ein Schaden von rund 160.000 Euro entstand und sich der 42-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Da der Verdacht besteht, dass der 42-jährige BMW-Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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