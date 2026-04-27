Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (26.04.2026) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Cannabis und Kokain gehandelt zu haben. Die Polizeibeamten beobachteten gegen 18.10 Uhr in der Klett-Passage, wie der 24-Jährige einem anderen Mann Cannabis verkauft haben soll. Die Beamten kontrollierten daraufhin beide Männer. Beim 24-Jährigen fanden sie rund acht Gramm weiteres Cannabis sowie drei Plomben Kokain und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Der 24-Jähige Wohnsitzlose mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (27.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

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