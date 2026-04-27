Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Freitagnachmittag (24.04.2026) einen 21 Jahre alten Mann im Pfaffenwaldring ausgeraubt. Der 21-Jährige wurde gegen 16.20 Uhr von drei Unbekannten angesprochen und aufgefordert, sein Mobiltelefon vorzuzeigen. Als der 21-Jährige dem nicht nachkam, schlugen die drei Täter auf ihn ein. Dabei setzten die Unbekannten auch ein Pfefferspray gegen den 21-Jährigen ein und erbeuteten dessen Mobiltelefon. Die drei Täter flüchteten, als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden. Rettungskräfte kümmerten sich um den leichtverletzten 21-Jährigen. Die drei Täter sollen etwa 19 bis 21 Jahre alt sein. Einer war zirka 180 Zentimeter groß. Er trug ein grünes Fußballtrikot und eine Jogginghose und hatte dunkle, lockige Haare. Die beiden anderen Täter waren etwa 185 Zentimeter groß. Einer davon hatte längere blonde Haare, welche er zu einem Zopf gebunden hatte. Der andere hatte schwarze Haare und einen Kinnbart, er trug bei der Tat eine schwarze Kappe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

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