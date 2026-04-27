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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (26.04.2026) an der König-Karls-Brücke ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr gegen 14.00 Uhr vom Schwanenplatztunnel in Richtung Stuttgart Bad Cannstatt. An der Einmündung zur Neckartalstraße und der König-Karls-Brücke missachtete er mutmaßlich eine rot zeigende Ampel. Ein 38 Jahre alter Skoda-Fahrer, der aus Richtung Neckartalstraße auf die König-Karls-Brücke abbog bremste daraufhin ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein 37-Jähriger Mazda-Fahrer fuhr daraufhin auf den Skoda auf. Es entstand ein Sachschaden von rund mehreren tausend Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Der Fahrer soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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