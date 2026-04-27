Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Glied im Park entblößt und uriniert - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart- Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (25.04.2026) an der Ehmannstraße einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der sein Glied vor einer Frau entblößt und uriniert haben soll. Die 35-Jährige befand sich gegen 13.15 Uhr mit ihrem 29 Jahre alten Begleiter bei den Wachthäusern der Anlagen im Unteren Schlossgarten. Der 37-Jährige stand neben ihnen und soll seinen Unterleib entblößt und anschließend uriniert haben. Daraufhin sprach der 29-Jährige den Tatverdächtigen an und es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden. Hierbei zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 37-Jährigen an, führten die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch und setzten ihn anschließend wieder auf freien Fuß.

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