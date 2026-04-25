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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (24.04.2026) zwei 19 und 21 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 44-Jährigen in Stuttgart-Nord schwer verletzt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen am Freitagabend gegen 22.00 Uhr Teil einer Auseinandersetzung im Bereich der Mönchhaldenstraße gewesen sein und dabei einen 44 Jahre alten Mann durch einen spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Der Schwerverletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte zwei Personen festnehmen. Gegen sie wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der 19 Jahre alte Grieche und der 21 Jahre alte Deutsche wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehle erließ. Die Hintergründe und das Motiv für die Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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