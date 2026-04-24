Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Haltesignal missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend (23.04.2026) in der Kirchheimer Straße ereignet hat. Ein 57 Jahre alter Stadtbahnfahrer der Linie U8 war gegen 18.30 Uhr von der Haltestelle Heumaden in Richtung Sillenbuch unterwegs. An der Einmündung Kirchheimer Straße / Bockelstraße bog ein 46 Jahre alter BMW-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, nach rechts ab. Im Einmündungsbereich stießen der BMW und die Stadtbahn zusammen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Bislang ist unklar, wer an der Einmündung hätte warten müssen, die durch eine Ampel geregelt wird. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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