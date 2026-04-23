POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Brandstiftung in Justizvollzugsanstalt
Stuttgart-Stammheim (ots)
Ein 51 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am späten Mittwochabend (22.04.2026) in einer Justizvollzugsanstalt an der Asperger Straße Gegenstände in seiner Zelle angezündet zu haben. Mitarbeiter entdeckten den Brand in der Zelle eines 51-Jährigen gegen 23.00 Uhr und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer in kurzer Zeit löschte. Der 51-Jährige zog sich ersten Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen zu. Eine 34 Jahre alte Justizbeamte und ein 28-jähriger Kollege wurden, nachdem sie versucht hatten, das Feuer zu löschen, ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell