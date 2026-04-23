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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Brandstiftung in Justizvollzugsanstalt

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am späten Mittwochabend (22.04.2026) in einer Justizvollzugsanstalt an der Asperger Straße Gegenstände in seiner Zelle angezündet zu haben. Mitarbeiter entdeckten den Brand in der Zelle eines 51-Jährigen gegen 23.00 Uhr und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer in kurzer Zeit löschte. Der 51-Jährige zog sich ersten Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen zu. Eine 34 Jahre alte Justizbeamte und ein 28-jähriger Kollege wurden, nachdem sie versucht hatten, das Feuer zu löschen, ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe aufgenommen.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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