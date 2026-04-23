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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbruchsserie und Vandalismus in Schulen teilweise geklärt

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Nachdem Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Reutlingen am 05.01.2026 vier Tatverdächtige festgenommen haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 07.01.2026 unter https://t1p.de/6acka), steht das Quartett auch im Verdacht, mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Stuttgart begangen zu haben. Aufgrund der Ermittlungen sollen die vier Tatverdächtigen derzeit für 19 Einbrüche im Großraum Stuttgart verantwortlich sein (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 05.01.2026 unter https://t1p.de/ip73v). Insgesamt sind bei der Serie Gegenstände im Wert von über 20.000 Euro erbeutet worden. Viel höher ist allerdings der Schaden, der bei den Einbrüchen durch Vandalismus in den Gebäuden angerichtet wurde, der liegt bei rund 250.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei standen bei ihren Ermittlungen in engem Austausch mit den Ermittlern des PP Reutlingen. Den Tatverdächtigen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Sie sollen bei ihren Taten in wechselnder Besetzung zwischen Ende November 2025 bis zum Zeitpunkt ihrer Festnahme in öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten eingebrochen sein. Die Ermittlungen, ob die Tatverdächtigen für weitere Einbrüche in Frage kommen, dauern an.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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