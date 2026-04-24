Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein 44 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Sonntag (19.04.2026) bei einem Stadtbahnunfall am Wangener Marktplatz leichte Verletzungen zugezogen. Eine bislang unbekannte Fußgängerin stürzte gegen 00.40 Uhr im Bereich der Gleise, woraufhin die 27 Jahre alte Stadtbahnfahrerin der Linie U13 in Richtung Hedelfingen eine Gefahrenbremsung durchführte. In der Stadtbahn stürzte der 44-Jährige und verletzte sich leicht. Die zuvor gestürzte Fußgängerin verweigerte eine medizinische Behandlung und verließ die Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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