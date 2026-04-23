Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Der Seat eines 70-Jährigen hat sich am Donnerstagnachmittag (23.04.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Heilbronner Straße zwischen zwei Sattelzügen verkeilt. Der 70-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen. Kurz vor der Einmündung der Krailenshaldenstraße stand ein Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Der 70-Jährige wechselte den Fahrstreifen nach links und übersah dabei offenbar einen weiteren Sattelzug, der in die gleiche Richtung fuhr. Der Seat verkeilte sich dann zwischen den beiden Sattelzügen, verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

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