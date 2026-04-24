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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (19.04.2026) und Donnerstag (23.04.2026) in ein Einfamilienhaus an der Forsthausstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr mutmaßlich über eine Balkontüre in das Gebäude. Die Diebe durchwühlten Schränke und Taschen bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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