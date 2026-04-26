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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Feuer auf Balkon ausgebrochen

Stuttgart-Rohr (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagmorgen (25.04.2026) auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Rohrer Höhe ein Brand ausgebrochen. Ein Anwohner bemerkte den Brand und verständigte gegen 09.05 Uhr die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen wurden brennende Kleidungsstücke auf dem Balkon festgestellt. Durch Hitze und Rauch wurde zudem die Gebäudefassade beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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