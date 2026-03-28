PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems- Fachbach Aktuelle Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten mit Schwerpunkt 56133 Fachbach

Fachbach (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Ems, mit dem Schwerpunkt 56133 Fachbach, sind seit dem 26. März 2026 vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet worden. Die bislang unbekannten Anrufer geben sich am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte aus und kontaktieren gezielt ältere Bürgerinnen und Bürger.

In den Gesprächen geben die Anrufer vor, von der Polizei zu sein. Hierbei werden verschiedene Dienststellen wie Kriminalpolizei, Polizeiinspektion und ähnliche Bezeichnungen genannt. Die Legende der Anrufer ist immer ähnlich. Hierbei wird ein angeblicher Einbruch in der Nachbarschaft gemeldet, bei dem eine Liste mit Namen aufgefunden wurde. Der jeweils Angerufene sei ebenfalls auf der Liste. Im Nachgang wird nach Geld oder anderen Wertgegenständen im Haus gefragt.

Die Polizei warnt daher eindringlich:

   - Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen
     bzgl. ihrer finanziellen Verhältnisse preis!
   - Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und wählen sie eigenständig 
     die offizielle Telefonnummer ihrer örtlichen Polizeidienststelle
     (für Bad Ems 02603-9700)!
   - Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei!
   - Informieren Sie Angehörige oder Bekannte über entsprechende 
     Anrufe in der Region, insbesondere lebensältere Personen!
   - Übergeben Sie in diesem Zusammenhang nie Wertgegenstände einem 
     angeblichen Polizeibeamten!

Nach derzeitigen Kenntnisstand ist es im Bereich Fachbach noch zu keinem erfolgreichen Betrug gekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems Viktoriaallee 21 56130 Bad Ems 02603-9700 pibadems.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
PHK Litty
Viktoriaallee 21
56130 Bad Ems
02603-9700
pibadems.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 08:39

    POL-PDMT: Diez. Wohnungseinbrüche im Wohngebiet Schläfer

    Diez (ots) - Am Donnerstag, den 26. März, kam es im Zeitraum zwischen 15 und 23 Uhr zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen im Wohngebiet Schläfer. Zunächst wurde die Polizeiinspektion Diez gegen 20 Uhr durch die kurz zuvor heimgekehrten Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Schlesier Straße verständigt. Dort hatten der oder die unbekannten Täter versucht, die Terrassentür der im Erdgeschoss liegenden Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren