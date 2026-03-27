POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten und einer schwerstverletzten Person ERSTMELDUNG

Diez (ots) - Am Donnerstag, den 26. März, kam es im Zeitraum zwischen 15 und 23 Uhr zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen im Wohngebiet Schläfer. Zunächst wurde die Polizeiinspektion Diez gegen 20 Uhr durch die kurz zuvor heimgekehrten Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Schlesier Straße verständigt. Dort hatten der oder die unbekannten Täter versucht, die Terrassentür der im Erdgeschoss liegenden Wohnung ...

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