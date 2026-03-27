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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten und einer schwerstverletzten Person ERSTMELDUNG

Westerburg (ots)

Am Freitagabend, dem 27.03.2026, gegen 20.28 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße von Westerburg (L288) zwischen den beiden Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die beiden Fahrzeugführer der beteiligten PKW's wurden hierbei tödlich verletzt, eine Beifahrerin wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die L288 ist derzeit noch voll gesperrt. Ermittlungen bezüglich des Unfallherganges dauern an, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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