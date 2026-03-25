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POL-PDMT: Balduinstein. Unfallflucht - Zeugen gesucht!

POL-PDMT: Balduinstein. Unfallflucht - Zeugen gesucht!
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Balduinstein (ots)

Am Dienstag, den 24. März, befuhr ein 15-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 15:15 Uhr mit seinem "E-Scooter" die Kreisstraße 25 von Birlenbach in Richtung Balduinstein. Ein in gleicher Richtung fahrender grau-schwarzer Opel Rocks-e (sog. Mopedauto, siehe Vergleichsbild) kollidierte aus unbekannter Ursache mit dem E-Scooter, wodurch der 15-Jährige vom Fahrzeug geschleudert wurde und im Straßengraben landete. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt. Der oder die Fahrer/in des unfallverursachenden Fahrzeugs überrollte noch den E-Scooter und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Diez bittet nun um Hinweise zum Unfallverursacher bzw. zum unfallbeteiligten Opel Rocks-e!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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