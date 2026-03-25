Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung mit Feuerlöscher in Mündersbach

Mündersbach (ots)

In der Nacht vom 21.03.2026 auf den 22.03.2026 sprühten bislang unbekannte Täter in der Ortslage Mündersbach mehrere Hausfassaden sowie einen PKW mit einem Feuerlöscher an, dabei kam es zu Sachschäden an den genannten Objekten.

Zeugen, die in der Nacht von dem 21.03.2026 auf den 22.03.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den genannten Ereignissen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer: 02662-95580 zu melden.

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