Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 56249 Herschbach. Brand eines Einfamilienhauses

Herschbach (ots)

Gegen 12:44 Uhr wurde der Polizeiinspektion Montabaur der Brand eines Einfamilienhauses in der Dr. Hans-Brüll-Straße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand der Carport bereits in Vollbrand. Ein darin abgestellter PKW wurde durch den Brand ebenso völlig zerstört. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Durch die eingesetzten Feuerwehren wurde ein weiteres Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

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