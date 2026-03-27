Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Wohnungseinbrüche im Wohngebiet Schläfer

Diez (ots)

Am Donnerstag, den 26. März, kam es im Zeitraum zwischen 15 und 23 Uhr zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen im Wohngebiet Schläfer. Zunächst wurde die Polizeiinspektion Diez gegen 20 Uhr durch die kurz zuvor heimgekehrten Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Schlesier Straße verständigt. Dort hatten der oder die unbekannten Täter versucht, die Terrassentür der im Erdgeschoss liegenden Wohnung aufzuhebeln. Zum Betreten der Wohnung kam es allerdings nicht, eventuell wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Gegen 23 Uhr wurde durch einen Anwohnerin der Lübener Straße mitgeteilt, dass Unbekannte in ihre Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses eingedrungen seien und die Wohnung durchsucht hätten. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgedrückt und waren so in die Wohnung gelangt. Allerdings wurden keine Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Diez sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben.

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