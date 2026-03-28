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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseabschlussmeldung zu Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten und einer schwerstverletzten Person

Westerburg (ots)

Am Freitagabend, dem 27.03.2026, gegen 20.28 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße von Westerburg (L288) zwischen den beiden Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach Unfallaufnahme durch die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Westerburg und Hinzuziehung des Verkehrsunfallteams ergab sich folgender Unfallhergang: Eine 22-jährige Fahrerin aus der VG Rennerod befuhr mit ihrem PKW die L288, aus Richtung Guckheim kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Ein 65-jähriger Fahrer aus der VG Bad Marienberg befuhr die L288 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Ausfahrt Westerburg-Wörth überholte die Fahrerin einen anderen PKW und kollidierte hierbei frontal mit dem entgegenkommenden PKW. Durch den Unfall wurde sowohl die 22 Jahre alte Fahrerin des PKW, als auch der 65-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW tödlich verletzt. Im Fahrzeug der mutmaßlichen Unfallverursacherin befand sich zudem eine 17-jährige Beifahrerin aus der VG Bad Marienberg. Diese wurde durch den Unfall schwer verletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden. Um 03:00 Uhr wurde die Landstraße wieder freigegeben.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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