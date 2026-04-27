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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Möhringen / - Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Samstag (25.04.2026) in ein Wohnheimzimmer an der Krailenshaldenstraße sowie zwei Wohnungen am Holteiweg eingebrochen. An der Krailenshaldenstraße gelangten die Täter zwischen 18.00 und 23.45 Uhr über eine Balkontür in das Wohnheimzimmer im Erdgeschoss und stahlen Bekleidung und Kosmetik im Wert von mehreren hundert Euro. Am Holteiweg brachen Unbekannte zwischen 14.30 und 23.00 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Mit einem nicht bekannten Gegenstand hebelten die Diebe die Balkontüre auf und durchsuchten die Wohnung. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. An einer weiteren Erdgeschosswohnung am Holteiweg hebelten die Einbrecher gegen 22.30 Uhr ebenfalls die Balkontür auf. Ein Täter durchwühlte die Wohnung und stahl mehrere tausend Euro Bargeld sowie Gold. Der Mann war etwa zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er trug eine weiße Jacke und eine schwarze Jogginghose. Er hatte einen hellen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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