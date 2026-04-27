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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durchsuchungen wegen illegalem Glückspiel - Mehrere Zehntausend Euro beschlagnahmt

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (25.04.2026) eine Büroräumlichkeit an der Dornierstraße aufgrund des Verdachts des illegalen Glückspiels durchsucht. Polizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur von drei Männern im Alter von 35, 43 und 60 Jahren, die unerlaubt einen Pokerclub betrieben haben sollen. Die Beamten trafen bei der Durchsuchung gegen 19.00 Uhr 42 Männer im Alter zwischen 22 und 70 Jahren und eine 25-jährige Frau an, die an mehreren Spieltischen saßen. Weiterhin durchsuchten die Beamten die Wohnungen der mutmaßlichen Betreiber. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten insgesamt mehrere Zehntausend Euro Bargeld und setzten die Tatverdächtigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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