Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Junge Frauen sexuell belästigt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (25.04.2026) in einem Supermarkt an der Kronenstraße einen 50 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zwei 17 und 18 Jahre alte Frauen belästigt haben soll. Die beiden Frauen waren gegen 21.50 Uhr in der Getränkeabteilung, als der Tatverdächtige der 17-Jährigen an das Gesäß gefasst haben soll. Daraufhin gingen die beiden Frauen in Richtung Ausgang, wo der 50-Jährige die 18-Jährige ebenfalls am Po berührt haben soll. Die Frauen alarmierten den Sicherheitsdienst, der den Mann der Polizei übergab. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

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