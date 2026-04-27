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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: An den Po gefasst - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (26.04.2026) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 28-Jährige in der Geißstraße belästigt haben soll. Die junge Frau war gegen 01.45 Uhr war gerade dabei, eine Bar zu verlassen, als der Tatverdächtige ihr für einige Sekunden an den Po gefasst haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen vor Ort vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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